В Германии земельные власти могут ужесточить локдаун

Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн заявил в четверг, что нынешний локдаун в Германии необходимо продлить и после января.

Как следует из сообщения газеты Welt, сам этот политик от партии Зеленых намерен выступить за дальнейшие и более жесткие меры борьбы с коронавирусом. В частности, на запланированном на 25 января совещании канцлера Ангелы Меркель с главами земельных правительств. Он даже намерен обратиться к главе федерального кабинета с просьбой провести совещание раньше этого срока.

При этом Кречманн сослался на по-прежнему высокие показатели числа случаев коронавируса и новые штаммы из Великобритании и Южной Африки, о распространении которых пока практически ничего толком неизвестно.

Так что мы сейчас не наблюдаем однозначного снижения числа случаев, отметит политик. И если ситуация выйдет из-под контроля, как сейчас, например, в Лондоне, то, по мнению Кречманна, ничего не остается, как ввести еще более драконовские запреты на необязательные выходы на улицу.

Точку зрения Кречманна практически поддержал президент Института Роберта Коха Лотар Вилер. На пресс-конференции в четверг он подчеркнул, что ныне действующие ограничения соблюдаются гораздо менее последовательно, чем во время первой волны. В частности, он высказался за то, чтобы как можно шире практиковать работу на дому, чтобы избежать лишних контактов между людьми.