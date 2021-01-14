В Колумбии продлили режим избирательной изоляции из-за пандемии

Режим выборочной изоляции из-за не утихающего COVID-19 в Колумбии продлен до 28 февраля включительно. Об этом заявил президент Иван Дуке.

Режим нацелен на своевременную изоляцию людей с подозрением на коронавирус или имевших контакты с заболевшими. Так же в стране актуальным остается правило о соблюдении социальной дистанции, пишет РИА Новости.

За последние сутки в стране выявлено 15 тысяч 898 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, от последствий болезни скончались 342 человека. С начала пандемии в Колумбии зарегистрировано почти два миллиона случаев инфицирования (1 831 980). Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости по коронавирусу.