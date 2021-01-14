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14.01.2021 07:13
Рубрика: В мире

В Колумбии продлили режим избирательной изоляции из-за пандемии

Тестирование на COVID-19 в Боготе, Колумбия. Фото: AP Photo/Ivan Valencia Тестирование на COVID-19 в Боготе, Колумбия. Фото: AP Photo/Ivan Valencia
Тестирование на COVID-19 в Боготе, Колумбия. Фото: AP Photo/Ivan Valencia

Режим выборочной изоляции из-за не утихающего COVID-19 в Колумбии продлен до 28 февраля включительно. Об этом заявил президент Иван Дуке.

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Режим нацелен на своевременную изоляцию людей с подозрением на коронавирус или имевших контакты с заболевшими. Так же в стране актуальным остается правило о соблюдении социальной дистанции, пишет РИА Новости.

За последние сутки в стране выявлено 15 тысяч 898 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, от последствий болезни скончались 342 человека. С начала пандемии в Колумбии зарегистрировано почти два миллиона случаев инфицирования (1 831 980). Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости по коронавирусу.

В мире Южная Америка Колумбия Пандемия коронавируса COVID-19

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