В работе Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе социальной сети. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Польше, Великобритании, Германии и Канаде. Большинство жалоб касаются невозможности зайти на свою страницу, обновить ленту и трудностей с просмотром историй, пишет ТАСС.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.