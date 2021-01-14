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14.01.2021 02:02
Рубрика: В мире

В работе Instagram произошел сбой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе социальной сети. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Фото: Reuters
Соцсети с 1 февраля обязали блокировать запрещенный контент

Наиболее часто о неполадках сообщают в США, Польше, Великобритании, Германии и Канаде. Большинство жалоб касаются невозможности зайти на свою страницу, обновить ленту и трудностей с просмотром историй, пишет ТАСС.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

В мире Общество СМИ и соцсети

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