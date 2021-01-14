В полках и дивизиях идет апробация нового арсенала в зимних полевых условиях. Вместе с личным составом испытания морозом проходят и современные боевые машины. Взять, к примеру, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-2 и боевых машин поддержки танков - БМПТ "Терминатор". Количество такой техники в армейских парках постоянно растет.

ТОС-2, которую в войсках ласково называют "Тосочкой", имеет увеличенную дальность стрельбы. По словам министра обороны Сергея Шойгу, "данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях".

"Терминатор" - вообще новый тип военной техники. Его главная задача - выводить из строя все, что может представлять угрозу нашим танкам. Сделанную на базе Т-72 машину вооружили двумя 30-мм пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковым комплексом "Атака-Т".

Хотя "Терминатора" приняли на вооружение всего два года назад, его огневую мощь успели по достоинству оценить не только наши военные, но и западные эксперты. К примеру, немецкий журнал "Штерн" назвал его "бронемашиной на стероидах" и сравнил с футуристической техникой из фильмов о Терминаторе-Шварценеггере.