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14.01.2021,  
20:21
Текст:  Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)

Терминатору на зависть

В полках и дивизиях идет апробация нового арсенала в зимних полевых условиях. Вместе с личным составом испытания морозом проходят и современные боевые машины. Взять, к примеру, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-2 и боевых машин поддержки танков - БМПТ "Терминатор". Количество такой техники в армейских парках постоянно растет.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

ТОС-2, которую в войсках ласково называют "Тосочкой", имеет увеличенную дальность стрельбы. По словам министра обороны Сергея Шойгу, "данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Терминатор" - вообще новый тип военной техники. Его главная задача - выводить из строя все, что может представлять угрозу нашим танкам. Сделанную на базе Т-72 машину вооружили двумя 30-мм пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковым комплексом "Атака-Т".

Хотя "Терминатора" приняли на вооружение всего два года назад, его огневую мощь успели по достоинству оценить не только наши военные, но и западные эксперты. К примеру, немецкий журнал "Штерн" назвал его "бронемашиной на стероидах" и сравнил с футуристической техникой из фильмов о Терминаторе-Шварценеггере.

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