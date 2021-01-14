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14.01.2021 21:36
Рубрика: В мире

Власти распространили режим комендантский часа на всю Францию

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)

С субботы 16 января комендантский час во Франции, введенный в середине декабря прошлого года, будет начинаться с 18:00 и длиться до шести утра следующего дня. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс в телеобращении к нации. Он добавил, что эта мера будет действовать "минимум 15 дней".

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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По словам глава правительства, эпидемическая ситуация в стране "остается тревожной, и ежедневно выявляется порядка 16 тысяч случаев заражения коронавирусом".

До этого режим комендантского часа вступал в силу на два часа позже - в 20:00. Правда, уже 2 января в 15 департаментах в основном на востоке и юго-востоке Франции он был ужесточен, а через неделю его распространили еще на десять департаментов.

Особое беспокойство властей, как подчеркнул Жан Кастекс, вызывает "британский", более активный штамм коронавируса. От 200 до 300 человек им заражается сейчас во Франции ежедневно.

Премьер-министр также сообщил, что с 18 января все лица, приезжающие во Францию из стран, не входящих в ЕС, будут обязаны пройти недельный карантин. При этом все они должны сдать тест на COVID-19 перед вылетов, а после недельного карантина пройти ПЦР-тестирование еще раз.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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