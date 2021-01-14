Постановление правительства Вологодской области от 13 января 2021 года № 32 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 1 февраля 2021 года включительно.

2. В целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установить сроки начала и окончания режима самоизоляции: с 16 января 2021 года по 24 января 2021 года включительно, с 25 января 2021 года по 1 февраля 2021 года включительно.

3. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

3.1. В пункте 1 цифры и слова "15 января 2021 года" заменить цифрами и словами "1 февраля 2021 года".

3.2. В пункте 10:

в абзаце третьем слова и цифры "в 2020 году" заменить словами "в период действия режима функционирования "Повышенная готовность";

в абзаце пятом цифры и слово "2020 года" исключить.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие подпункта 3.2 пункта 3 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов







