СМИ: Актер Сергей Чирков напал на жену с ножом и ранил себя сам

37-летний российский актер кино, театра и ТВ Сергей Чирков, известный ролью "Вампира" в дилогии "На игре", получил ножевое ранение, когда пытался ранить свою супругу.

Как уточнено РЕН ТВ, в ночь на 14 января полиция приезжала в квартиру пары в Москве - правоохранителей вызвала жена актера, рассказав прибывшим стражам порядка, что Чирков предпринимал попытку атаковать ее с помощью ножа, но в итоге сам себе порезал бедро.

При этом актер подтвердил, что действительно сам нанес себе повреждение, так как злоупотребил в тот вечер алкоголем.

Сергей Чирков родился 2 декабря 1983 года в Новокуйбышевске. Окончил ГИТИС. Играл в КВН. На экранах - с 2002-го. В арсенале - порядка полусотни проектов: "Молодой Волкодав", "Остров ненужных людей", "Геймеры", "Ангел или демон", "Орлова и Александров", "Волчье солнце".