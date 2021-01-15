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СМИ: Актер Сергей Чирков напал на жену с ножом и ранил себя сам

Наше кино
    15.01.2021, 11:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

37-летний российский актер кино, театра и ТВ Сергей Чирков, известный ролью "Вампира" в дилогии "На игре", получил ножевое ранение, когда пытался ранить свою супругу.

Фото: Сергей Микляев/ ТАСС
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Как уточнено РЕН ТВ, в ночь на 14 января полиция приезжала в квартиру пары в Москве - правоохранителей вызвала жена актера, рассказав прибывшим стражам порядка, что Чирков предпринимал попытку атаковать ее с помощью ножа, но в итоге сам себе порезал бедро.

При этом актер подтвердил, что действительно сам нанес себе повреждение, так как злоупотребил в тот вечер алкоголем.

Сергей Чирков родился 2 декабря 1983 года в Новокуйбышевске. Окончил ГИТИС. Играл в КВН. На экранах - с 2002-го. В арсенале - порядка полусотни проектов: "Молодой Волкодав", "Остров ненужных людей", "Геймеры", "Ангел или демон", "Орлова и Александров", "Волчье солнце".

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