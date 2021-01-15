Анна Попова: За год в России могут привить 60% населения

"За год в России могут привить от коронавируса 60% населения, это очень серьезное достижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами.

"Сегодня звучало несколько цифр... то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения... это очень серьезное достижение", - добавила Попова.

Она отметила, что иммунизация не только должна быть массовой. Ее нужно организовать таким образом, чтобы люди получили коллективный иммунитет к началу эпидсезона - то есть, к осени. Причем, по мнению главного санитарного врача России, это вполне посильная задача: за год можно привить от коронавируса 60% населения страны, заявила глава Роспотребнадзора.