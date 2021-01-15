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15.01.2021 08:15
Рубрика: Спорт

Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" Победить "Баффало"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в первом матче нового сезона НХЛ переиграл "Баффало" со счетом 6:4. Одним из героев матча стал Александр Овечкин.
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Вашингтон" первый матч нового сезона проводил против "Баффало". Накануне лидер столичного клуба Александр Овечкин заявил, что в укороченном из-за коронавируса сезоне готов забросить более 35 шайб.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
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В дебютной игре он так и не смог забить сам, зато выступил в роли ассистента. На шестой минуте встречи "Вашингтон" повел в счете. Овечкин в падении выдал роскошный пас на Никласа Бэкстрема, который поразил ворота соперника.

Вскоре "клинки" после броска Тейлора Холла счет сравняли, но Ти Джей Оши с передачи Овечкина снова вывел "столичных" вперед.

Овечкин больше очков не набрал, а его команда выиграла 6:4. Отличились Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. У проигравших голы на счету Тобиаса Ридера, Джейка Маккейба и Виктора Олофссонан.

Овечкин вошел в пятерку игроков из Европы по матчам с двумя и более набранными очками. У россиянина 363 таких матча, он делит четвертое место со шведом Матсом Сундиным.

В воротах "Вашингтона" весь матч отыграл Илья Самсонов, отразивший 22 броска.

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