Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" Победить "Баффало"

"Вашингтон" первый матч нового сезона проводил против "Баффало". Накануне лидер столичного клуба Александр Овечкин заявил, что в укороченном из-за коронавируса сезоне готов забросить более 35 шайб.

В дебютной игре он так и не смог забить сам, зато выступил в роли ассистента. На шестой минуте встречи "Вашингтон" повел в счете. Овечкин в падении выдал роскошный пас на Никласа Бэкстрема, который поразил ворота соперника.

Вскоре "клинки" после броска Тейлора Холла счет сравняли, но Ти Джей Оши с передачи Овечкина снова вывел "столичных" вперед.

Овечкин больше очков не набрал, а его команда выиграла 6:4. Отличились Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. У проигравших голы на счету Тобиаса Ридера, Джейка Маккейба и Виктора Олофссонан.

Овечкин вошел в пятерку игроков из Европы по матчам с двумя и более набранными очками. У россиянина 363 таких матча, он делит четвертое место со шведом Матсом Сундиным.

В воротах "Вашингтона" весь матч отыграл Илья Самсонов, отразивший 22 броска.