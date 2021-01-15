Постановление губернатора Еврейской автономной области от 15 января 2021 года № 4 "О внесении изменения и дополнений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 11.12.2020 № 02-469/20, от 13.01.2021 № 79-00-02/18-55-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Еврейской автономной области проведение театрально-зрелищных, досуговых, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и любых других массовых мероприятий, за исключением проведения официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней, в том числе выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), без привлечения зрителей.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность государственных органов Еврейской автономной области и органов местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области.".

1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"5. Разрешить с 15 января 2021 года проведение на территории Еврейской автономной области официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), без привлечения зрителей при условии соблюдения требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующее дополнение:

- абзац первый пункта 3 дополнить словами ", с 19 января 2021 года по 01 февраля 2021 года (включительно)".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







