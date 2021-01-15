Постановление губернатора Камчатского края от 15 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) в части 11:
а) в пункте 2 слова "необходимость соблюдения" заменить словами " учитывать необходимость соблюдения";
б) в пункте 3 слова "площадь помещений" заменить словами "учитывать площадь помещений";
в) в пункте 4 слова "возможность проведения" заменить словами "учитывать возможность проведения";
г) в пункте 5 слова "особую организацию" заменить словами "учитывать особую организацию";
2) абзац второй пункта 2 части 31 признать утратившим силу;
3) часть 311 изложить в следующей редакции:
"31.1 Министерству образования Камчатского края организовать проведение соревновательных туров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в очном формате с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации.";
4) часть 312 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края С.В.Нехаев
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией