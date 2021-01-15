Китай опровергает клевету США

Китай предоставил убедительные доводы в ответ на американскую клевету. Согласно государственным данным, которые были приведены на пресс-конференции перед представителями более 30 зарубежных СМИ, по статистике за 2010-2018 годы численность уйгуров в Синьцзяне увеличилась с 10,17 до 12,72 миллиона человек, прирост составил 25 процентов. В то же время число ханьцев (собственно китайцев) выросло на 2 процента. Стабильный рост численности населения уйгуров доказывает лживость заявлений, сфабрикованных американскими политиками. При этом численность индейцев в США упала с пяти миллионов в 1492 году до 250 тысяч человек в 2020-м.

В сегодняшней Америке процветает расизм. В июне прошлого года белый полицейский убил афроамериканца, что вызвало массовые волнения в США. Более того, по статистике, опубликованной Центром по контролю и профилактике заболеваний США, процент афроамериканцев, заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19, в пять раз выше, чем среди белого населения. Очевидно, серьезная расовая дискриминация, существующая в США долгосрочно и систематично, не позволяет этническим меньшинствам США "свободно дышать".

В последние годы правительство США под предлогом защиты прав человека и борьбы с терроризмом спровоцировали войны в таких мусульманских странах, как Ирак, Сирия, Ливия и Афганистан, что привело к гибели миллионов ни в чем не повинных людей. В 2017 году политики США ввели "Запрет на мусульман", направленный против отдельных мусульманских стран, что единодушно осудило международное сообщество.

Опрос, проведенный в том же году исследовательским центром Pew Research Center, показал, что 75 процентов взрослых мусульман в США считают, что в стране существует большая дискриминация в отношении мусульман. В отчете, опубликованном Советом по американо-исламским отношениям (CAIR) в 2018 году, указывается, что в 2016 году в США утроилось число антимусульманских "групп ненависти".

На самом деле федеральные правительственные органы США спровоцировали более трети всех инцидентов антимусульманского характера в 2017 году. Госсекретарь США Майк Помпео, который утверждает, что "заботится" о правах и интересах уйгурского народа в Синьцзяне, достаточно враждебно относится к мусульманам. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Стивен Келман в сентябре прошлого года в своем интервью. По его словам, Помпео не любит ни одного араба-мусульманина, но часто упоминает о своей "заботе" о них в Синьцзяне. "Это очень странно", - подчеркнул профессор.

Аналитики полагают, что американские политики не имеют никакого права обсуждать с Китаем тему относительно защиты прав меньшинств.