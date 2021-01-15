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15.01.2021 17:02

Китай восстанавливает экономику

В 2020 году объем импорта и экспорта товаров Китая достиг рекордного уровня. Рекордной стала и доля Китая в мировой торговле. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, опубликованные 14 января. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на фоне распространения COVID-19 в глобальном масштабе и резкого сокращения трансграничной торговли, добиться успехов в торговле Китаю было очень нелегко, но, этот рост будет сильно содействовать восстановлению глобальных цепочек производства и поставок.
В 2020 году общий объем экспорта товаров текстильной промышленности и медицинских изделий из Китая увеличился на 31 процент. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В 2020 году общий объем экспорта товаров текстильной промышленности и медицинских изделий из Китая увеличился на 31 процент. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В 2020 году общий объем экспорта товаров текстильной промышленности и медицинских изделий из Китая увеличился на 31 процент. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В 2020 году, благодаря эффективному контролю и успешной противоэпидемической работе, удалось восстановить работу и производство, внешняя торговля Китая быстро стабилизировалась после резкого шока в первом квартале года. О ситуации во внешней торговле лучше всего знают сами бизнесмены. Директор мебельной фабрики в районе Шуньдэ города Фошань пров. Гуандун Чжун Шэмин в интервью корреспондентам Медиакорпорации Китая сказал, что заказы на продукцию его завода в 2020 году выросли на треть. На сегодня предприятие загружено экспортными заказами до июня этого года.

Резкий рост заказов внешнеторговых предприятий как нельзя лучше демонстрирует увеличение на мировом рынке спроса на производимые в Китае товары. Особенным спросом пользуются противоэпидемические материалы и товары для дома. Именно они способствуют быстрому росту китайского экспорта.

В 2020 году общий объем экспорта товаров текстильной промышленности, медицинских изделий и фармацевтических препаратов из Китая увеличился на 31 процент. С марта по декабрь 2020 года Китай экспортировал, в общей сложности, 224,2 миллиарда масок, это в среднем почти по 40 масок для одного жителя земного шара за пределами Китая. Кроме того, экспорт ноутбуков, планшетов и бытовой техники вырос на 22,1 процента. Все эти товары не только соответствовали требованиям противоэпидемических норм, но и удовлетворили резко возросший спрос на эти товары в период карантина.

Большой спрос на импортные товары и огромный потребительский рынок Китая создает отличные условия для развития других стран мира. В 2020 году объем импорта сырой нефти и продукции металлургии в Китай увеличился соответственно на 7,3 и 7 процентов, а импорт зерновых и мясной продукции - на 28 и 60,4 процента. По сообщению агентства Рейтер (Reuters), в декабре прошлого года динамичное восстановление китайской экономики стимулировало спрос на товары отечественного и зарубежного производства. Этот спрос оказался намного выше предполагаемого ранее.

Устойчивый рост и улучшение качества внешней торговли Китая не только демонстрирует сильную способность противостоять рискам, но и закрепляет за Китаем важное место в глобальной индустриальной цепочке и цепочке создания стоимости. По данным Всемирной торговой организации и информации из разных стран, с января по октябрь 2020 года китайская доля в импорте-экспорте, экспорте и международного импортного рынка составила 12,8, 14,2 и 11,5 процента соответственно, это рекордный показатель.

Нетрудно заметить, что Китай продолжает укреплять свой статус в качестве крупнейшей страны в мировом товарообороте. Вместе с тем, он дает возможность заработать и другим странам. Согласно прогнозам международных агентств, в 2021 году ожидается продолжительная тенденция роста внешней торговли Китая. Но вместе с тем следует учитывать, что все еще существует большая неопределенность и влияние пандемии в глобальном масштабе. На сегодня только сотрудничество стран в борьбе с эпидемией и содействие общей открытости способны ускорить восстановление цепочек поставок в глобальном масштабе.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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