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15 января 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 14 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 14 января 2021 г.
Опубликован 15 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 14 января 2021 г. № 3

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. В пунктах 9.10, 11, 16.1, 19.1, 19.11 и 19.16 слова "15 января" заменить словами "12 февраля".

2. Пункт 19.152 дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания:

"Разрешить с 15 января 2021 г. при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., проведение:

1) спортивных соревнований на открытом воздухе с участием зрителей, не указанных в абзаце первом настоящего пункта;

2) спортивных соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей при условии заполнения трибун не более 30%.".

3. В пункте 20.11:

в абзаце первом слова "по 20 января 2021 года" заменить словами "по 3 февраля 2021 года";

абзац одиннадцатый после слов "по 20 января 2021 года включительно" дополнить словами ", с 21 января 2021 года по 3 февраля 2021 года включительно".



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