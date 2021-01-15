Постановление губернатора Костромской области от 14 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 14 января 2021 года № 61, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № ИЗ, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261) следующие изменения:

в пункте 2.3:

в абзаце первом слова "по 15 января 2021 года" заменить словами "по 12 февраля 2021 года";

в абзаце втором слова "до 15 января 2021 года" заменить словами "до 12 февраля 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников







