Распоряжение губернатора Костромской области от 14 января 2021 года № 16-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 14 января 2021 года № 61, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 01.10.2020 № 540-р, от 21.10.2020 № 632-р, от 30.10.2020 № 680-р, от 15.11.2020 № 728-р, от 19.11.2020 № 743-р, от 20.11.2020 № 745-р, от 10.12.2020 № 823-р) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4.9 слова "по 15 января" заменить словами "2020 года по 12 февраля";

2) в абзаце первом пункта 4.10 слова "по 15 января" заменить словами "2020 года по 12 февраля";

3) в подпункте 1 пункта 4.12 слова "15 января" заменить словами "12 февраля";

4) в пункте 4.13 слова "15 января" заменить словами "12 февраля";

5) в пункте 4.17.1 слова "15 января" заменить словами "12 февраля";

6) дополнить пунктом 4.17.2 следующего содержания:

"4.17.2. Руководителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы (за исключением общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности), предпрофессиональные программы в сфере искусств, в период с 16 января по 12 февраля 2021 года (включительно) предоставить возможность родителям (законным представителям) детей принять самостоятельное решение о посещении детьми занятий. При представлении в образовательную организацию письменного уведомления одного из родителей (законных представителей) о временном приостановлении посещения занятий сохранить за ребенком место в данной организации.";

7) в пункте.4.18 цифры "4.17" заменить цифрами "4.17, 4.17.2";

8) пункт 12.1 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







