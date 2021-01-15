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15.01.2021 13:37
Рубрика: Общество

Красная площадь ждет на прививку уже в понедельник

Текст: Любовь Проценко

В Москве разворачивается целая сеть выездных пунктов для вакцинации от коронавируса.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Как "РГ" уже сообщала, заработают они на следующей неделе во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон- опере", фудмолле "Депо" и нескольких торговых центрах. Самый первый откроется в ближайший понедельник в ГУМе на Красной площади.

Как рассказала журналистам заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова: "Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того, чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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