Красная площадь ждет на прививку уже в понедельник

В Москве разворачивается целая сеть выездных пунктов для вакцинации от коронавируса.

Как "РГ" уже сообщала, заработают они на следующей неделе во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО, ГУМе, "Геликон- опере", фудмолле "Депо" и нескольких торговых центрах. Самый первый откроется в ближайший понедельник в ГУМе на Красной площади.

Как рассказала журналистам заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова: "Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того, чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах".