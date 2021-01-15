Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка

Российская корпорация "ВСМПО-Ависма", являющаяся крупнейшим в мире производителем титана, более не подпадает под американские санкции. Об этом свидетельствуют данные с сайта минторга США.

Отмечается, что компания была по ошибке включена в "черный список", и теперь это недоразумение исправлено. Речь идет о списке "конечных пользователей военной продукции", в отношении которых применяются американские санкции.

Как заявили в минторге, "ВСМПО-Ависма" была внесена в список с некорректным названием и после проверки исключена из него, поскольку "организация не соответствует критериям конечных военных пользователей".

Стоит отметить, что корпорация поставляет свою продукцию различным производителям из 50 стран, в том числе американскому Boeing.