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15.01.2021 17:07
Рубрика: В мире

Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка

Текст: Юрий Когалов

Российская корпорация "ВСМПО-Ависма", являющаяся крупнейшим в мире производителем титана, более не подпадает под американские санкции. Об этом свидетельствуют данные с сайта минторга США.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Отмечается, что компания была по ошибке включена в "черный список", и теперь это недоразумение исправлено. Речь идет о списке "конечных пользователей военной продукции", в отношении которых применяются американские санкции.

Как заявили в минторге, "ВСМПО-Ависма" была внесена в список с некорректным названием и после проверки исключена из него, поскольку "организация не соответствует критериям конечных военных пользователей".

Стоит отметить, что корпорация поставляет свою продукцию различным производителям из 50 стран, в том числе американскому Boeing.

В мире США Санкции и антисанкции

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