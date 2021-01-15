"Реал" проиграл "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" не смог выйти в финал Суперкубка Испании, уступив "Атлетику" из Бильбао со счетом 1:2.

В Испании определился второй финалист Суперкубка страны по футболу. Мадридский "Реал" встречался с "Атлетико", и победитель матча в воскресенье поспорит за этот трофей с "Барселоной", которая днем ранее лишь в серии пенальти одолела "Реал Сосьедад".

Многие были уверены, что очередного противостояния грандов не избежать. Однако клуб из Бильбао с этим был категорически не согласен. Уже в первом тайме в воротах мадридцев дважды побывали мячи. На 18-й минуте Рауль Гарсия вывел свою команду вперед, а незадолго до перерыва оформил дубль, реализовав пенальти.

После перерыва "Реал" постарался переломить ход встречи, но максимум, что им удалось - сократить отставание до минимума после удара Карима Бензема. Спасти матч им не удалось.