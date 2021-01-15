Москву в пятницу ожидает самый морозный день этой зимы

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Пятница, 15 января, может стать в Москве самым морозным днем этой зимы. Такой прогноз дает центр "Фобос".

По данным синоптиков, показания барометров в столичном регионе поползут вверх, поэтому вероятность осадков упадет до минимума. Выглянет солнце, но температура воздуха окажется на десять градусов ниже климатической нормы. В столице прогнозируется от 15 до 17 градусов мороза, а в Подмосковье - от 14 до 19 градусов.

Минувшая ночь и предстоящий день, отмечают метеорологи, станут самыми морозными в нынешнем зимнем сезоне.