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15.01.2021 14:20
Рубрика: Культура

Ограничения для культурных учреждений в Москве продлят до 21 января

Текст: Инга Бугулова

Культурные учреждения в Москве будут работать с учетом коронавирусных ограничений еще неделю - принятые ранее меры продлены по 21 января. Об этом сообщают в Министерстве культуры.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Для подведомственных Минкультуры России организаций, расположенных на территории Москвы, продлено действие ограничительных мер до 21 января 2021 года", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что соответствующий приказ подписан Ольгой Любимовой с учетом решения столичных властей.

Напомним, новый этап ограничений был введен в середине ноября сроком на два месяца - до 15 января. Проведение культурных, выставочных, развлекательных, зрелищных мероприятий с участием зрителей приостановлено, что же касается театров, кинотеатров и концертных площадок, то допустимое число зрителей определено в 25 процентов от общей вместимости. Пока эти ограничения сохраняются.

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