Прокуратура предостерегла от несанкционированных мероприятий во Внуково

Как заявила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в пятницу 15 января 2021 года в целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий пятнадцати лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

По ее словам, в интернете, в том числе в социальных сетях, была размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. В то же время, это мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - подчеркнула официальный представитель столичного надзорного ведомства и предостерегла участников акции о возможных негативных последствиях.