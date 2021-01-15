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15.01.2021 12:10
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье пенсионер обстрелял полицейских

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области 64-летний пенсионер открыл стрельбу в полицейских.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, утром в пятницу полиция прибыла в один из домов города Пушкино. По неофициальным данным, хозяин квартиры грозил устроить взрыв. Когда патрульные подошли к двери, жилец выстрелил в их сторону из охотничьего ружья.

Все жильцы этой квартиры были доставлены в следственный отдел. СК начал официальную проверку. С места происшествия изъята гильза и само ружье. Будет установлено, было ли у хозяина разрешение на это оружие. Уточняются все обстоятельства инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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