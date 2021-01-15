В Подмосковье пенсионер обстрелял полицейских

В Московской области 64-летний пенсионер открыл стрельбу в полицейских.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, утром в пятницу полиция прибыла в один из домов города Пушкино. По неофициальным данным, хозяин квартиры грозил устроить взрыв. Когда патрульные подошли к двери, жилец выстрелил в их сторону из охотничьего ружья.

Все жильцы этой квартиры были доставлены в следственный отдел. СК начал официальную проверку. С места происшествия изъята гильза и само ружье. Будет установлено, было ли у хозяина разрешение на это оружие. Уточняются все обстоятельства инцидента.