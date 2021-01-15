За сутки в Москве утилизировали более 240 тыс. кубометров снега

Более 240 тыс. кубометров снега утилизировано на столичных снегосплавных пунктах с начала сильного снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время в городе продолжается уборка улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий. В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействованы более 60 тыс. сотрудников коммунальных служб и более 10 тыс. единиц спецтехники.

"Все 56 стационарных и мобильных снегосплавных пунктов работают в усиленном режиме, вывоз снега на них осуществляется круглосуточно, - подчеркнул Петр Бирюков. - С начала снегопада утилизировано более 240 тыс. кубометров снега, а всего в январе - уже свыше 1 млн. кубометров".

Он напомнил, что принцип работы снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Талая вода вместе с другими стоками уходит на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки. Это позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку.