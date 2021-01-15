В ЕАО разрешили проводить соревнования без болельщиков

В Еврейской автономной области снят запрет на проведение спортивных соревнований, но состязания пока будут проходить без зрителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Согласно постановлению губернатора от 15 января 2021 года, на территории области разрешено проведение спортивных соревнований муниципального, регионального и межрегионального уровня без привлечения зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом спортсмены и организаторы соревнований обязаны использовать все меры профилактики COVID-19.

В ЕАО до 1 февраля продлен масочный режим, также гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию, а лицам старше 65 лет - оставаться на самоизоляции.