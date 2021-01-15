В Магадане водитель сбил трех девочек на пешеходном переходе

В Магадане 56-летний водитель сбил трех девочек в возрасте 12-13 лет, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба краевого УМВД.

"В результате ДТП дети получили телесные повреждения, двух школьниц доставили в больницу сразу же, а третья обратилась за помощью позднее", - отмечается в сообщении.

Личность водителя уже установлена. После выяснения всех обстоятельств полиция примет процессуальное решение. За оставление места аварии нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест сроком до 15 суток.