В Приамурье на выходных придут 40-градусные морозы

В северных районах Приамурья ночью 16 января столбик термометра опустится до 40-45 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр на своей странице в Instagram. Днем при облачности и снеге ожидается минус 29-34 градуса.

В Благовещенске ночью будет около минус 30 градусов, днем 17-19 градусов, скорость ветра составит до девяти метров в секунду.

Краевое управление МЧС рекомендует одеваться потеплее и не носить на морозе металлических (в том числе золотых и серебряных) украшений.

"На холоде металлические предметы забирают у ребенка тепло, поэтому зимой нельзя давать детям лопатки с подобными ручками. А металлические части санок обязательно нужно обмотать материей или закрыть одеялом", - отмечают спасатели.