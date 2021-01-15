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15.01.2021 08:00
Рубрика: Общество

Жители Забайкаля поженились спустя 40 лет после знакомства

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Фото: Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Фото: Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Свидетелями необычной истории любви стали сотрудники Департамента ЗАГС Черновского отдела Забайкальского края. К ним пришли зарегистрировать брак жених и невеста, которые познакомились 40 лет назад.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Молодожены впервые встретились в Сретенске в День комсомола, но потом судьба надолго развела их.

"Каждый прожил свою долгую жизнь: семья, дети, оба овдовели. И вновь в День комсомола нашли друг друга через социальные сети", - рассказала руководитель отдела Наталья Краснова.

После встречи влюбленные прожили вместе год и решили узаконить свои отношения. Став мужем и женой, они исполнили танец под памятную для них мелодию.

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