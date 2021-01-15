Жители Забайкаля поженились спустя 40 лет после знакомства

Свидетелями необычной истории любви стали сотрудники Департамента ЗАГС Черновского отдела Забайкальского края. К ним пришли зарегистрировать брак жених и невеста, которые познакомились 40 лет назад.

Молодожены впервые встретились в Сретенске в День комсомола, но потом судьба надолго развела их.

"Каждый прожил свою долгую жизнь: семья, дети, оба овдовели. И вновь в День комсомола нашли друг друга через социальные сети", - рассказала руководитель отдела Наталья Краснова.

После встречи влюбленные прожили вместе год и решили узаконить свои отношения. Став мужем и женой, они исполнили танец под памятную для них мелодию.