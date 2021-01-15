В Кировской области три человека погибли в ДТП с участием полицейских

Смертельное ДТП произошло накануне в Кировской области. На 26-м километре автодороги Киров - Советск - Яранск столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба МВД региона.

В результате аварии погибли три человека, двое из них оказались полицейскими из Кирова, которые на служебной машине ехали в командировку.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по неосторожности повлекшее смерть двух и более лиц". Обстоятельства аварии выясняются.

- Руководство и личный состав УМВД России по Кировской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших полицейских, - говорится в сообщении ведомства.