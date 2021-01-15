В Пензенской области три человека погибли в крупном ДТП

На автодороге "Тамбов - Пенза" в Белинском районе Пензенской области столкнулись три автомобиля. Это произошло в пятницу около 17 часов.

Как сообщили в УГИБДД по Пензенской области, участниками ДТП стали три транспортных средства: ГАЗель и легковые автомобили Hyundai и LADA Granta. По предварительным данным, водитель и два пассажира отечественной легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.

На месте аварии работают сотрудники полиции. На трассе образовался затор. Ситуацию осложняет начавшийся снегопад.