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15.01.2021 18:46
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в крупном ДТП

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

На автодороге "Тамбов - Пенза" в Белинском районе Пензенской области столкнулись три автомобиля. Это произошло в пятницу около 17 часов.

В Кировской области три человека погибли в ДТП с участием полицейских

Как сообщили в УГИБДД по Пензенской области, участниками ДТП стали три транспортных средства: ГАЗель и легковые автомобили Hyundai и LADA Granta. По предварительным данным, водитель и два пассажира отечественной легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.

На месте аварии работают сотрудники полиции. На трассе образовался затор. Ситуацию осложняет начавшийся снегопад.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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