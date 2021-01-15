Томичку оштрафовали за оскорбление педагога

Томский суд признал жительницу Парабельского района виновной в оскорблении социального педагога школы.

В декабре 2020 года мать одного из учеников в вечернее время пришла в школу, чтобы высказать свои претензии по поводу работы одного из учителей.

- В ходе возникшего конфликта женщина высказала в адрес педагога оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики, - сообщает прокуратура Томской области.

Педагог обиделась и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Была проведена проверка, по результатам которой в отношении родительницы возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.61 КоАП РФ - "Оскорбление".

Мировой судья Парабельского судебного района назначил виновной наказание в виде штрафа. Ей придется выплатить 1 тысячу рублей.