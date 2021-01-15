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15.01.2021 13:06
Рубрика: Происшествия

В Омске задержали живодера, расчленившего щенка электропилой

Текст: Наталья Граф (Омск)

Полицейские задержали 44-летнего омича, подозреваемого в жестоком обращении с животным.

Горожанин снял видеоролик о том, как расправляется с крохотным щенком и выложил его в социальные сети. В полицию поступило множество обращений от интернет-пользователей со всей страны с требованием найти и наказать живодера.

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- Предварительно установлено, что неделю назад у подозреваемого ощенилась дворовая собака, - сообщает УМВД России по Омской области. Нескольких щенков он утопил, а одного оставил для сожительницы и взял в дом.

Однако спустя некоторое время омич, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил избавиться от щенка при помощи электропилы. После этого он выложил ролик с истязаниями в открытый доступ и лег спать.

В настоящее время подозреваемый в преступлении доставлен в отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омск. Его допрашивают следователи.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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