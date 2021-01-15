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15.01.2021 17:42
Рубрика: Происшествия

В Дагестане няне, по неосторожности убившей ребенка, дали 8 лет

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Дербентский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвинявшейся по статьям УК РФ "Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Верховного суда Дагестана, суд признал девушку виновной и приговорил ее к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Фото: sun9-53.userapi.com
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Предыстория этого громкого дела такова. 25-летняя девушка из Дербента договорилась со своей знакомой, проживающей в Москве, что за оплату сможет присматривать за ее трехлетней дочерью. Мать нашла в столице новую работу и пока не могла перевезти дочь к себе.

Но с обязанностями няни девушка не справилась. Как установило следствие, она начала систематически бить ребенка. В один день девочка залезла за сладостями на верхнюю полку кухонного шкафа. Няня, разозлившись, столкнула ребенка на пол. После падения ребенок перестал подавать признаки жизни.

Няня, взяв ребенка на руки, побежала искать помощи у соседей, но девочка скончалась до приезда врачей скорой помощи.

"В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и в содеянном раскаялась, пояснив, что наказывала ребенка в воспитательных целях", - сообщили в пресс-службе Верхсуда Дагестана.

Представитель суда отметил, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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