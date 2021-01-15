В Северной Осетии бухгалтера осудили условно за кражу 2,9 млн рублей

Советский районный суд Владикавказа вынес обвинительный приговор 74-летней местной жительнице, которую признали виновной в мошенничестве. Как сообщили в Прокуратуре Северной Осетии, бабушка была бухгалтером в местном училище и за два года похитила 2,9 миллиона рублей.

- Женщина вносила в документы бухгалтерского учета заведомо ложную информацию о суммах, подлежащих выплате в качестве заработной платы как ей самой, так и ее дочери, а также указывала в платежных ведомостях ложные сведения о деньгах, начисленных работникам училища, которым эти средства не полагались и фактически не выплачивались, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Добавленные к зарплатам сотрудников суммы пенсионерка переводила на собственные банковские счета и тратила по своему усмотрению. Суд с учетом преклонного возраста преступницы приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно. К тому же, бабушке придется вернуть все похищенные деньги в республиканский бюджет.