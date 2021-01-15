В Северной Осетии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Ардонском районе Северной Осетии пассажирская "ГАЗель" столкнулась легковым автомобилем, в результате девять человек доставили в больницы. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, водитель LADA Kalina поворачивал налево и в него врезался микроавтобус.

- Около 8 часов вечера 14 января 44-летний водитель "LADA Kalina совершал маневр поворота налево в сторону военной̆ части, в результате чего произошло столкновение с автомашиной ГАЗ 32213, двигавшейся со стороны Владикавказа, - говорится в сообщении ведомства.

С различными травмами в ЦРБ Ардонского района госпитализировали 23-летнего пассажира легковушки. Восемь пассажиров маршрутки были доставлены в медицинские учреждения республики, где их осмотрели врачи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сейчас устанавливается степень вины участников ДТП.