Третий носитель ядерных "Посейдонов" начнет испытания

Атомная подлодка "Ульяновск" - третий носитель ядерной подводной системы "Посейдон", - готовится к гидравлическим испытаниям на Севмаше.

- Сейчас завершается строительство корпуса корабля, в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания, - сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Он добавил, что "Ульяновск" - в отличие от "Белгорода" и "Хабаровска", - будет впервые сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения. Передача корабля флоту состоится до 2027 года.

О разработанной в России атомной суперторпеде с термоядерной боеголовкой в 2018 году сообщил Владимир Путин. Позже в открытых источниках появились некоторые характеристики комплекса: длина подводного аппарата 20 метров, диаметр 1,8 м, масса порядка 100 тонн. Дальность действия не ограничена, глубина погружения 1000 метров, скорость 100 км/ч. Название для нового оружия выбрали на всенародном голосовании.

Первый носитель "Посейдона", АПЛ "Белгород" закладывалась как ударный ракетоносец типа "Антей" и была переоборудована уже в ходе строительства. Два других корабля комплекса - субмарины специального назначения "Хабаровск" и "Ульяновск", - строятся специально под "Посейдоны" по проекту 09851.

- АПЛ спецназначения "Ульяновск" заложена на Севмаше в 2017 году. Она имеет те же основные размерения, что и "Хабаровск", но в ней будут применены более современные системы и механизмы, - рассказал собеседник агентства.