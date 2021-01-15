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15.01.2021 14:44
Рубрика: Общество

Ученые выяснили загадку тысяч лосиных зубов в карельских захоронениях

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Археологи изучили несколько тысяч подвесок из зубов лося, которые нашли в древних захоронениях в Карелии на острове Южный Олений, расположенном в Онежском озере. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Фото: Пресс-служба ДГТУ
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Как сообщает РИА Новости, специалисты предполагают, что подвесками из зубов лося люди украшали одежду. Ее прикрепляли нитками из волокон или сухожилий. Сама одежда не сохранилась, но расположение подвесок говорит о ее типе. В одной могиле ученые нашли около 300 лосиных резцов. 127 располагались на уровне бедер, были у подола и вдоль пояса. Скорей всего, такие подвески украшали также головные уборы и ремни, а звук зубов, бьющихся друг от друга, древние люди использовали в ритуалах.

Нашли в захоронениях и подвески из зубов бобра и бурого медведя. Но их значительно меньше. Поэтому и сделали вывод, что лось был наиболее почитаемым животным, его резцы имели культовое значение.

Исследователи определили и технику изготовления подвесок. Более четырех тысяч предметов изготовили одним способом: в корневой части зубов делали бороздки и завязывали нитками. Это, по мнению ученых, отражает однородную культуру охотников-собирателей, живших на территории Карелии примерно 8,2 тысячи лет назад, и наличие у них своих правил изготовления культовых предметов.

Есть и еще одно предположение. Количество украшений из зубов лося говорило о возрасте человека и его значимости в семье. Наибольшее количество подвесок обнаружили в могилах молодых женщин и мужчин, наименьшее - у детей и пожилых.

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