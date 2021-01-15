Ученые выяснили загадку тысяч лосиных зубов в карельских захоронениях

Археологи изучили несколько тысяч подвесок из зубов лося, которые нашли в древних захоронениях в Карелии на острове Южный Олений, расположенном в Онежском озере. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Как сообщает РИА Новости, специалисты предполагают, что подвесками из зубов лося люди украшали одежду. Ее прикрепляли нитками из волокон или сухожилий. Сама одежда не сохранилась, но расположение подвесок говорит о ее типе. В одной могиле ученые нашли около 300 лосиных резцов. 127 располагались на уровне бедер, были у подола и вдоль пояса. Скорей всего, такие подвески украшали также головные уборы и ремни, а звук зубов, бьющихся друг от друга, древние люди использовали в ритуалах.

Нашли в захоронениях и подвески из зубов бобра и бурого медведя. Но их значительно меньше. Поэтому и сделали вывод, что лось был наиболее почитаемым животным, его резцы имели культовое значение.

Исследователи определили и технику изготовления подвесок. Более четырех тысяч предметов изготовили одним способом: в корневой части зубов делали бороздки и завязывали нитками. Это, по мнению ученых, отражает однородную культуру охотников-собирателей, живших на территории Карелии примерно 8,2 тысячи лет назад, и наличие у них своих правил изготовления культовых предметов.

Есть и еще одно предположение. Количество украшений из зубов лося говорило о возрасте человека и его значимости в семье. Наибольшее количество подвесок обнаружили в могилах молодых женщин и мужчин, наименьшее - у детей и пожилых.