В Петербурге расследуют дело о контрабанде мазута на миллиард рублей

В Петербурге расследуют дело о контрабанде нефтепродуктов на сумму более миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, в настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое - мужчина и женщина.

- Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. В совершении противоправного деяния подозреваются двое граждан - 44-летний мужчина и 38-летняя женщина, - рассказала она.

По предварительной информации, контрабанду предполагалось реализовать на территории одной из прибалтийских стран. Следствием установлено, что в 2019 году преступники реализовали на внешнем рынке крупную партию топочного мазута, которую вывезли из России по подложным документам. Между тем незаконно перемещенная через таможенную границу партия нефтепродукта в соответствии с установленной классификацией относится к перечню стратегически важных ресурсов.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех участников криминальной схемы, - добавила Ирина Волк.