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15.01.2021 12:50
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд взял под арест криминального авторитета Анохина

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга поместил в СИЗО лидера преступной группы Александра Анохина, который был задержан 13 января при непосредственном участии сотрудников УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подозреваемый в организации серии разбойных нападений и вымогательств взят под арест до 28 февраля 2021 года.

Фото: vk.com/spb_today
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- Следователь указал, что Анохин является приверженцем криминальных традиций, пользуется авторитетом в криминальной среде, специализируется на организации совершения и совершает преступления в сфере вымогательств и разбойных нападений, не имеет постоянного легального источника дохода, извлекает прибыль за счет совершения преступлений против собственности и против личности, - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Анохин проходит в качестве фигуранта по уголовным делам, возбужденным по статьям 162 и 163 УК РФ - "разбой" и "вымогательство". Следствие полагает, что вместе с подельниками он в марте 2018 года с помощью угроз и побоев вымогал у петербургских коммерсантов крупные денежные суммы - сначала 2,5 миллиона рублей единовременно и затем по два миллиона рублей ежемесячно за "покровительство" и жизни бизнесменов и их семей. Затем соучастники дополнительно выдвинули требования о возврате им 24 миллионов рублей надуманного долга в виде якобы похищенных денежных средств. Изучение обстоятельств дела продолжается.

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