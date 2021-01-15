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15.01.2021 15:15
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре полиция задержала звезду TikTok Даню Милохина

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: danya_milokhin/instagram.com Фото: danya_milokhin/instagram.com
Фото: danya_milokhin/instagram.com

В Краснодаре известный блогер и музыкант в TikTok Даня Милохин, на чей аккаунт подписано почти три миллиона человек, был задержан накануне полицейскими на главной площади города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По информации ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей на площади возле здания мэрии. Прибывшие на место правоохранители установили, что собравшиеся молодые люди являются поклонниками блогера, с которым в данный момент и общались. Позже в соцсетях появилось видео встречи с кумиром. На кадрах видно, как шумная возбужденная смехом толпа девушек, окружив Даню, гуляет по центральным улицам. Практически все находились без средств индивидуальной защиты.

В полиции задержанному блогеру разъяснили нормы действующего законодательства, в частности о необходимости согласования проведения публичных массовых мероприятий, а также об ограничениях, связанных с режимом повышенной готовности.

Кстати

Карьера 19-летнего исполнителя рэпа началась в 2019 году, когда юноша зарегистрировал аккаунт в TikTok, где начал публиковать видеоклипы. На тот момент он жил в Анапе и работал официантом, но затем переехал в Москву. В октябре прошлого года Даня Милохин, по версии Forbes, вошел в список богатейших русскоязычных блогеров данной платформы.

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