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15.01.2021 13:54

Коммунальные службы Ямала подвели итоги работы в первые дни года

Новогодние каникулы прошли без серьезных технологических нарушений, а главное без аварий на сетях и объектах жизнеобеспечения, находящихся в обслуживании АО "Ямалкоммунэнерго". Даже в самых отдаленных северных поселениях Ямала оперативный персонал компании нёс круглосуточное дежурство, была выделена дополнительная спецтехника и усилены аварийно-ремонтные бригады.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

В Надымском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах, а также в городах Губкинский и Муравленко зафиксировано всего 11 технологических инцидентов. Время, затраченное бригадами на выполнение работ, в ряде случаев не превысило и 30 минут. Среднее же время выполнения работ по устранению техинцидентов составило от одного до двух часов, включая время, затраченное на дорогу до объекта. Эти цифры показывают качество подготовки рабочих бригад.

Еще до начала праздников, с приходом аномальных холодов (температура падала до -47 °С) в конце декабря прошлого года, возникли проблемы с сетями водоснабжения у жителей города Тарко-Сале: перемёрзли ответвления подводящих сетей к многоквартирным и частным домам. Главная причина произошедшего - перемерзание сетей в индивидуальных тепловых пунктах в самих жилых зданиях. Обслуживать внутридомовые сети должны управляющие компании и собственники частных жилых домов. В ряде случаев промерзание начинало распространяться на распределительные сети - в зону ответственности АО "Ямалкоммунэнерго". Для ликвидации данных инцидентов было задействовано 4 бригады слесарей и сварщиков участка г. Тарко-Сале, 11 единиц специальной техники. Благодаря тому, что АО "Ямалкоммунэнерго" - крупнейшая ресурсоснабжающая компания на Ямале, на помощь коллегам пришли по две сводные бригады из соседних городов Муравленко и Губкинский.

Со схожей ситуацией столкнулось ресурсоснабжающее предприятие города Лабытнанги ОАО "Тепло-Энергетик". Управляющие компании попросили данного поставщика тепла помочь и предоставить специальную технику и специалистов для отогрева внутридомовых сетей. Такой тандем ресурсников и управляющих компаний позволил до минимума снизить вероятность промерзания городских сетей.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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