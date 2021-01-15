В Челябинске из-за аварии остались без тепла более 65 жилых домов

Новости

Режиссер "Ералаша" рассказал о последнем проекте Грачевского 18:02
В Москве ребенок погиб при катании на "ватрушке" 18:01
В столичном регионе температура приблизится к минус 30 17:41
Сколько лесов рождается в Беларуси за год 17:40
Власти Москвы оценили возможность новой волны коронавируса 17:22
Режиссер "Последнего богатыря" приступил к съемкам нового фильма 17:17
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино 17:10
СМИ: Достройка "Северного потока-2" отложена 17:07
Минторг США исключил "ВСМПО-Ависму" из санкционного списка 17:07
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с пособиями 16:48
Продюсер "Аватара 2" опубликовал новые материалы по фильму 16:40
Осужденный за убийство историк Соколов подал в суд на своего оппонента 16:35
В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 16:50
Рубрика: Происшествия

В Челябинске из-за аварии остались без тепла более 65 жилых домов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Металлургическом районе Челябинска произошла авария на теплопроводе, из-за которого без отопления остались десятки многоквартирных домов.

Фото: РИА Новости
Страну накрыли небывалые снегопады и морозы

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре региона, сообщили в пятницу в ведомстве.

- Из-за технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии по улице Винницкой в Челябинске приостановлено теплоснабжение 51 многоквартирного дома, 15 индивидуальных жилых домов и трех объектов социальной сферы, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - На место коммунальной аварии выехал прокурор района.

В ходе проверки предстоит дать оценку действиям должностных лиц администрации и представителей теплоснабжающей организации, отметили в прокуратуре.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни