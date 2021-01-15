В Челябинске из-за аварии остались без тепла более 65 жилых домов

В Металлургическом районе Челябинска произошла авария на теплопроводе, из-за которого без отопления остались десятки многоквартирных домов.

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре региона, сообщили в пятницу в ведомстве.

- Из-за технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии по улице Винницкой в Челябинске приостановлено теплоснабжение 51 многоквартирного дома, 15 индивидуальных жилых домов и трех объектов социальной сферы, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - На место коммунальной аварии выехал прокурор района.

В ходе проверки предстоит дать оценку действиям должностных лиц администрации и представителей теплоснабжающей организации, отметили в прокуратуре.