В Нефтеюганске сгорел двухэтажный жилой дом

В 7 микрорайоне Нефтеюганска этой ночью сгорел двухэтажный жилой дом.

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной части в 01.02. Уже через несколько минут огнеборцы были на месте и приступили к тушению: на момент прибытия расчетов горела лестничная клетка. Администрация города подогнала к дому автобус, погорельцев устроили в школе неподалеку, обеспечили людей горячей едой.

"В общежитии коридорного типа официально зарегистрировано 55 человек, большинство из них остались у знакомых и родственников. Три семьи - а это десять человек - разместились в пункте временного пребывания, - сообщается на официальном портале мэрии.

Сотрудники МЧС и полиции спасли пятерых, один человек пострадал, но никто в результате случившегося не погиб. "По предварительным данным самостоятельно эвакуировались 12 человек. Причина возгорания устанавливается органами дознания", - уточнили в пресс-службе МЧС Югры.

Сейчас в администрации решается вопрос о предоставлении жильцам сгоревшего дома квартир из маневренного фонда, а так же - матпомощи. Власти обещают оказать содействие в восстановлении пропавших в огне документов.