Приказ Федерального агентства по недропользованию от 22.06.2020 г. № 716 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания"

Зарегистрирован 14.01.2021 г. № 62087

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14.01.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.01.2013 № 36 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания" (зарегистрирован Минюстом России 12.07.2013, регистрационный № 29054) с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.09.2014 № 389 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 10.11.2014, регистрационный № 34609).