Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов по ОРВИ в 8 регионах РФ

На первой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом по совокупному населению были превышены в восьми регионах России, а также в семи центральных городах.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отмечая, что показатели по субъектам РФ не превышены. Заболеваемость ОРВИ обусловлена, преимущественно, взрослыми гражданами, говорится на сайте ведомства. Сейчас в России от гриппа привиты более 85,9 миллиона человек, что составляет 59% от всего населения страны.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 2020 году меры профилактики коронавируса позволили снизить заболеваемость другими инфекциями в России почти в три раза. Речь идет об ОРВИ, кори, дифтерии, коклюше, а также кишечных инфекциях.