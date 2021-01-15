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15 января 2021 г.

Постановление правительства Ростовской области от 14 января 2021 года № 12 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 №312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 №461, от 02.06.2020 №511, от 04.06.2020 №516, от 14.10.2020 №86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 №10) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев


Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 14.01.2021 № 12

Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 №10)

В пункте 4:

1. Подпункт 4.11 изложить в редакции:

"4.11. Работу предприятий общественного питания в период с 22:00 до 7:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

2. Подпункт 4.13 изложить в редакции:

"4.13. Оказание услуг предприятиями общественного питания при проведении корпоративных и иных торжественных мероприятий, за исключением оказания таких услуг в отдельных кабинетах (комнатах), площадью из расчета не менее 4 кв. метров на 1 человека, оборудованных не более 10 посадочными местами.".



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