Распоряжение губернатора Рязанской области от 15 января 2021 года № 2-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг"

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от ОЗД 1.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11.2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 6 дополнить словами ", с 19 января по 1 февраля 2021 года";

2) в абзаце шестом пункта 8 слова "по 15 января 2021 года включительно" заменить словами "до 1 февраля 2021 года";

3) абзацы семнадцатый, восемнадцатый пункта 25 изложить в следующей редакции:

"обеспечить особый режим работы (временную изоляцию (обсервацию), проживания в стационарной организации социального обслуживания, стационарном отделении получателей социальных услуг, работников стационарной организации социального обслуживания и стационарного отделения исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней в период с 19 января по 15 февраля 2021 года в следующих государственных стационарных организациях социального обслуживания, стационарных отделениях, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания:

психоневрологических интернатах, государственном бюджетном стационарном учреждении Рязанской области "Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", государственном, бюджетном учреждении Рязанской области "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий", домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в том числе специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов, геронтологическом центре, стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения (за исключением государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Семья", государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Спасский комплексный центр социального обслуживания"), обеспечив при этом необходимую численность персонала смены с целью соблюдения трудового законодательства, а также предоставление 3-разового питания персоналу смены;".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу с 19 января 2021 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







