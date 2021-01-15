Постановление правительства Саратовской области от 14 января 2021 года № 17-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 13 января 2021 года № 2 и 3 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Запретить:

с 30 сентября 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки - проведение спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп, за исключением проведения Всероссийских, окружных соревнований или областных отборочных соревнований к чемпионатам, первенствам, Кубкам России, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2020 и 2021 годы, проводимых в целях формирования команд Саратовской области для участия во всероссийских соревнованиях, с допуском зрителей и наполняемостью спортивных объектов не более 10 процентов от общей вместимости трибун, при условии соблюдения организаторами соответствующих мероприятий, а также собственниками и иными законными владельцами зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся мероприятия, методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19 (утвержден Минспорта России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года с дополнениями и изменениями от 6 августа 2020 года и 19 августа 2020 года), с уведомлением Управления Роспотребнадзора по Саратовской области о проведении соревнования не позднее чем за десять дней до начала проведения соревнования;

с 30 марта 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки - проведение зрелищных мероприятий, за исключением деятельности кинотеатров при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в кинотеатрах", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, заполняемостью кинозала не более 30 процентов от общего количества мест;

с 8 декабря 2020 года до стабилизации эпидемиологической обстановки - функционирование детских игровых площадок и игровых комнат на объектах с массовым пребыванием населения, в том числе при предприятиях общественного питания;

с 14 января 2021 года до стабилизации эпидемиологической обстановки:

проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек;

проведение публичных и иных массовых мероприятий численностью более 50 человек в зданиях, строениях и сооружениях с площадью помещения менее 4 кв. метров площади зала для посетителей на 1 человека.";

абзац третий пункта 1.7 признать утратившим силу.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







