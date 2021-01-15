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15.01.2021,  
13:49
Текст:  Алексей Моисеев

Секретный танк: как Китай получил Т-72 в начале 80-х годов

Изучение Т-72 в начале 80-х годов очень помогло китайским конструкторам в создании собственных танков нового поколения.

Издания КНР опубликовали фотографии советского танка, получившего кодовое обозначение Тип 64, почти 40 лет назад проходившего различные полигонные испытания.

Проверялись скоростные и маневренные характеристики, возможности по преодолению по дну водных преград, термодымовая аппаратура, изучались особенности внутренних узлов и агрегатов.

Как оказалось, современная по тем временам боевая машина прибыла из Румынии, власти которой придерживались, как сейчас говорят, принципа многовекторности. Они сотрудничали в военной области не только с Советским Союзом и государствами Варшавского договора, но и со странами Запада, а также с Китаем.

Известно, что закупались лицензии на производство французских вертолетов, из ФРГ поступали дизельные двигатели большой мощности, а в Поднебесной приобретались пушки и лазерные дальномеры.

Поставка "семьдесят второго" не была бесплатной, как утверждается, взамен были получены технология плазменного напыления металла и шесть истребителей F-7, являющихся клонами МиГ-21.

Фото: Стрингер \ РИА Новости
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Китайские источники признают, что хоть этот экспортный вариант Т-72 и уступал находившемуся на вооружении Советской армии Т-72А, для их военно-промышленного комплекса большое значение сыграло знакомство с 125-мм пушкой и автоматом заряжания. Все это нашло применение на танке Тип 88С, который позже стал именоваться Тип 96, а также на Тип 90-II и Тип 99.

В Румынии, в свою очередь, на основе советского образца попытались создать собственный TR-125. Но производство не удалось развернуть из-за произошедших в стране политических изменений.

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