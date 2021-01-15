Указ губернатора города Севастополя от 14 января 2021 года № 2-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", . указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению сани гарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVTD-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г, Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1) в абзаце первом цифры "15.01.2021" заменить цифрами "31.01.2021";

2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"- с 17.10.2020 проведение на территории города Севастополя зрелищных, публичных, культурно-досуговых, спортивных и иных массовых мероприятий, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением спортивных мероприятий, проведение которых допускается на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек одновременно.

Допускается проведение с 01.02.2021 показов кинофильмов, цирковых представлений, спектаклей, театральных постановок, проводимых в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с присутствием посетителей в количестве не более 30% от общей вместимости помещения, при условии соблюдения социального дистанцирования (рассадка получателей услуг на расстоянии не менее 1,5 метра, за исключением членов одной семьи или прибывших вместе) и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, установленных Роспотребнадзором в соответствующей сфере деятельности;";

3) абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- с 19.10.2020 деятельность по предоставлению экскурсионных услуг.

Допускается с 16.01.2021 предоставление экскурсионных услуг на открытом воздухе с количеством участников в экскурсионных группах не более 15 человек и при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, установленных Роспотребнадзором в соответствующей сфере деятельности;";

4) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.

1.2. Пункт 22 признать утратившим силу.

1.3. В абзаце первом пункта 3 цифры "15.01.2021" заменить цифрами "31.01.2021".

1.4. Дополнить абзац девятый пункта 101 словами ", с 16 января 2021 г. по 29 января 2021 г., с 30 января 2021 г. по 31 января 2021 г.".

1.5. В абзаце первом пункта 15 слова "Шеховцов С.Ю." заменить словами "Денисов В.С.".

1.6. В пункте 18 слова "Солопеко А.С." заменить словами "Янченко Д.В.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







